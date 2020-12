Kim Putters opnieuw invloedrijkste Nederlander: 74 vrouwen op lijst

De 63-jarige voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) bepaalt in belangrijke mate het coronabeleid. Na Van Dissel volgt Feike Sijbesma. De 61-jarige oud-DSM-topman was dit jaar coronagezant van het kabinet. Jeroen Dijsselbloem staat op 4. De oud-PvdA-minister van Financiën, tegenwoordig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is benoemd in een commissie die de miljarden van het Nationaal Groeifonds moet gaan verdelen.



Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL, completeert de top vijf, als hoogst genoteerde vrouw. Na Verhagen volgt Hubert Bruls (54) op 6. De Nijmeegse CDA-burgemeester bepaalt als voorzitter van het Veiligheidsberaad wat er wel en niet kan. Ook Peter Wennink komt de top tien binnen. De 63-jarige baas van technologietrots ASML zit ook in de commissie voor de Groeifonds-miljarden.