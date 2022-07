Kimberley kreeg donorhart en verloor moeder, nu is ze topstylist: ‘Wil álles uit het leven halen’

Euthanasie maakt einde aan het leven van Yolanda (42): ‘Het is geweest, klaar’

Eindelijk is Yolanda Vleugels vrij. De gevangenisdeur in Zwolle valt achter haar dicht. De veroordeelde vrouw (42) uit Almelo kan gaan. Niet omdat haar tbs-behandeling klaar is, maar omdat ze verlof krijgt van het ministerie. Haar lang gekoesterde wens gaat een dag later in vervulling: een arts maakt een einde aan haar leven. Afgelopen week was haar uitvaart.

30 juli