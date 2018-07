Zou jij je kind (5-7 jaar) toestaan...



Activiteit/nee in procenten:



- Drie meter naar beneden te springen: 90.8 procent

- Een lucifer/aansteker gebruiken: 69.3 procent

- Balanceren op een smal object 2m boven de grond: 68.8 procent

- Gereedschap te laten gebruiken die voor volwassenen bedoeld zijn: 68.5 procent

- Uit zicht te spelen in een bos: 66.9 procent

- Scherp mes te gebruiken: 64.8 procent

- In een boom te klimmen buiten je bereik: 61.8 procent

- Vechtspelletjes te spelen met stokken: 61.8 procent

- In de zee zwemmen, dichtbij de kust terwijl je vanaf de kant toekijkt: 59.8 procent

- Vechtspelletjes te spelen om te kijken wie het sterkste is: 57.4 procent