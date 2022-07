Kind onder water gezogen door afzuiging in Aquadrome: 'Te gek voor woorden dat ik mijn kindje niet veilig kan laten badderen’

Het kindje werd met zwembandjes en al naar de afzuigtralies van het zwembad gezogen. Volgens Erik Kroeze, de teamleider van het bad, gebeurde dit nadat de wildwaterbaan opnieuw opgestart werd, want er was iets scherps in het water terechtgekomen. Volgens medewerkers van het zwembad was de moeder op dat moment niet in de buurt van haar kind. Zij ontkent dit.