Kinderdagverblijven houden gezondheid kinderen in de gaten

Zo stuurde kinderdagopvangorganisatie Kion, met tientallen vestigingen in de regio Nijmegen, vanmiddag een waarschuwing aan ouders van kinderopvanglocaties die vleeswaren van de Jumbo eten. Mogelijk zijn al sinds maandag de bewuste vleeswaren gebruikt. ‘Het kan dat zijn dat jouw kind mogelijk besmette vleeswaren heeft gegeten.’



,,We zijn vanochtend meteen in actie gekomen en hebben alle locaties gemeld dat de vleeswaren niet meer gebruikt konden worden”, vertelt een Kion-woordvoerder. ,,De leverancier had dat overigens ook al gedaan. Vervolgens hebben we de ouders laten weten: dit is er aan de hand.”

Volledig scherm Whatsapp van kinderdagverblijf Kion. © DG

Het hoofdkantoor kreeg enkele tientallen telefoontjes van voornamelijk leidsters van de dagverblijven. ,,Met vragen over wat ze moesten doen met vragen van ouders.” Kion adviseert ouders hun kinderen in de gaten te houden en verwijst voor informatie naar de website van het Voedingscentrum. ,,En we raden ouders aan om bij verschijnselen meteen de huisarts te bellen.”

Bestellijst

Ook bij Spring Kinderopvang, met 150 locaties, lagen de besmette vleeswaren in de koelkast. Op de bestellijst van de toeleverancier staan vijf pakketjes die overeenkomen met de producten op de terugroeplijst. De kinderdagverblijven bepalen zelf welke boodschappen ze bestellen. Het is niet bekend op hoeveel locaties de kinderen daadwerkelijk de vleeswaren van Offerman aten.

Wel heeft Spring Kinderopvang direct een waarschuwing rondgestuurd, waarop de inhoud van alle koelkasten is gecontroleerd. ,,We hebben de bewuste vleeswaren direct weggegooid en de ouders geïnformeerd. Het is vervelend nieuws dus we hebben gelijk actie ondernomen", aldus een woordvoerder.

De kinderdagverblijven roepen ouders op om hun kinderen goed in de gaten te houden. Dat geldt ook voor Kanteel Kinderopvang in Rosmalen. ‘Het kan zijn dat uw kind afgelopen week op onze locatie vleeswaren heeft gegeten', schrijft de locatie in een brief aan de ouders. ‘Uiteraard gebruiken wij de vleeswaren die wij op locatie hebben niet meer. We houden de berichtgeving in de gaten en uw kind uiteraard ook. Mochten wij iets merken, dan informeren wij u hierover.’

Kwetsbare kinderen

Omdat de opvang met kwetsbare, jonge kinderen werkt, vindt ouderorganisatie Boink dat er snel een extra waarschuwing naar de sector moet gaan. ,,Gelukkig ondernemen sommige dagverblijven gelijk actie, maar het is de vraag of iedereen zich hiervan bewust is", verklaart voorzitter Gjalt Jellesma.