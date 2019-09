Kinderen (6 en 9) komen om bij woningbrand Brabant, vader en oma gewond na reddingspoging

Even voor middernacht rukte ook nog een traumahelikopter uit om hulp te verlenen. Familie van de slachtoffers krijgt medische en psychische zorg van de GGD. De omgeving van de woning is gemarkeerd als plaats delict, al gaat de politie niet uit van opzet.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De houten woning, die parallel ligt aan de A58 bij Breda, is door de brand grotendeels verwoest. De berging van de lichamen is lastig omdat de woning niet meer stabiel is.