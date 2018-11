Kinderen adviseren: ‘Open Oudertelefoon, ouders willen ook dingen kwijt’

De Nationale Raad van Kinderen heeft zojuist minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd over het taboe rond kindermishandeling. Gemiddeld zit in elke klas van dertig kinderen één kind dat te maken heeft met kindermishandeling of verwaarlozing. De 10- tot 14-jarigen adviseren vandaag op Wereld Kinderdag de vicepremier: ,,Open voor ouders een Oudertelefoon, want volwassenen willen ook dingen kwijt.’’

Met 140 kinderen van 10 tot 14 jaar uit heel Nederland adviseert de Nationale Raad van Kinderen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een afvaardiging van kinderen doet aanbevelingen aan de CDA-minister over hoe zij denken dat het taboe rondom kindermishandeling doorbroken kan worden en hoe kindermishandeling beter bespreekbaar wordt. Zij krijgen daarbij hulp van prinses Laurentien die namens de Missing Chapter Foundation, een gelijkwaardig gesprek tussen generaties wil bevorderen.

In navolging van de Kindertelefoon die kinderen anoniem kunnen bellen, roept de Raad van Kinderen het kabinet op om ook voor ouders een Oudertelefoon in het leven te roepen. De 10-jarige Mijntje Dekker uit Vleuten: ,,Onze conclusie is dat volwassenen én kinderen betrokken moeten worden. Open daarom voor vaders en moeders een Oudertelefoon, want volwassenen willen ook dingen kwijt.’’ In haar grijze wollen jurkje met kanten kraagje en op witte Adidasjes vermoedt zij: ,,Ik denk dat volwassenen het ook wel heel fijn vinden als het anoniem kan.’’

Mobiliseer vriendjes

Sinds mei hebben de kinderen zich in vijf sessies, verspreid over het land, gebogen over kindermishandeling. Een ander idee: ,,Mobiliseer vriendjes en vriendinnetjes in de omgeving, die begrijpen hoe jij je voelt.’’ Hugo de Jonge voelt er wel wat voor om meer naar de kinderen te luisteren. ,,Alle keuzes die we hier maken gaan over kinderen, het zou raar zijn als we dat alleen zouden doen met een paar stropdassen’’, bekent hij.

De 10-jarige Amélie prijst zich gelukkig. ,,Ik vind het echt leuk dat de minister naar ons luistert en dat we mogen helpen om nieuwe oplossingen te bedenken voor zijn vraag over kindermishandeling.’’ Toepasselijk, want het is niet alleen Wereld Kinderdag, maar ook de Week tegen de Kindermishandeling. Een ander idee dat de kinderen hebben is om de vertrouwenspersonen op scholen voortaan ‘niet te laten kiezen door de directeur ofzo, maar door de kinderen zélf’.

De Jonge (41) - vader van 11 en 13 jaar - laat na afloop van de dialoog met de kinderen weten dat hij ‘de gedachte achter de Oudertelefoon heel spannend en interessant vindt'. ,,Ik vind het goed bedacht en wil er graag mee aan de slag. Onder ouders is er heel veel onvermogen. Voor een deel hebben de ouders zelf ook wel het idee dat het niet goed gaat.’’ Volgens de CDA-bewindsman zijn er voor ouders al wel mogelijkheden om opvoedproblemen te bespreken zoals de Centra voor Jeugd en Gezin. ,,We moeten ons afvragen, kan het nóg laagdrempeliger en misschien anoniem,’’ vertelt hij in gesprek met deze site. ,,Als je naar Veilig Thuis belt op het nummer 0800-2000 kunnen ook ouders die zelf hulp nodig hebben dat anoniem doen, alleen dat gebeurt niet vaak, want dat associëren mensen met de Kinderbescherming.’’

Vuistje