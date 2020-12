Kinderen kleuren corona van zich af: ‘Was er maar een teletijdmachine’

'Gandalf' deed het in VK: welke BN'ers haalt overheid van stal voor vaccinatie-campagne?

7:58 Het succes van het coronavaccin staat of valt bij de bereidheid van mensen om zich massaal in te laten enten. En daar dreigt het mis te gaan: veel Nederlanders twijfelen nog. Een campagne met onder andere oudere bekende Nederlanders moet daar verandering in brengen. En wie krijgt de allereerste prik?