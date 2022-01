Kinderen slapen op zolder als er brand uitbreekt, moeder Tamara gaat door het vuur: 'Je denkt niet na’

Vier jongeren gooiden net na middernacht een stuk vuurwerk in een stapel met 33 kerstbomen die bij het gezin in de voortuin aan de Penningkruid in Puttershoek lag. In een mum van tijd stonden de bomen in brand en sloeg het vuur om zich heen. Vader Martijn (41) sliep nog net niet en hoorde geluid buiten. Hij keek naar buiten en zag vier jongeren lachend wegrennen. Tegelijk zag hij een grote brand in de tuin. Terwijl zijn vrouw de brandweer belde, snelde hij naar beneden om te blussen. Toen dat niet snel genoeg ging, trok Martijn wat kerstbomen uit de tuin. Zijn vrouw zag dat een kerstboom die in lichterlaaie stond tegen de voordeur aan viel, pakte deze vast en trok hem er vandaan.