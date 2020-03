Kinderen van arme ouders vaker onderschat door leerkracht

Alles wat je moet weten over het MH17-pro­ces in De Ochtend Show to go

8 maart Maandag 9 maart zijn presentator John Williams en Rusland correspondent Joost Bosman te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 7.30u live te zien in onze app en op deze site.