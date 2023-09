Kinderfeestje loopt uit op vechtpartij tussen volwassenen: ‘Hij trok eerst een bijl, daarna een kapmes’

Een voorbijganger zwaaide eerst met een bijl en daarna met een kapmes naar een bezoeker van een kinderfeestje in een voortuin in Delft. Toen de Westlander een derde keer door de passant werd aangevallen met een longboard, sloeg hij zijn belager met drie vuistslagen naar de grond. ,,Het was een momentopname.”

Het was eerst nog een gezellige verjaardag van een kind dat net tien kaarsjes had uitgeblazen. Maar door de komst van een oude bekende van de groep volwassen bezoekers, sloeg de sfeer van de gemoedelijke kinderverjaardag die avond in één klap om. ,,Hij is aardig toegetakeld, zoals ik het op de foto’s heb gezien”, zei de Westlander die maandag terecht stond in de rechtbank.

Aan de rechter moest de Lierenaar verantwoording afleggen voor de drie rake klappen die hij zijn slachtoffer in het gezicht had gegeven. ,,Iedereen kent die jongen van vroeger”, vertelde de 33-jarige man. ,,Vijf jaar geleden is er iets tussen ons aan de hand geweest.”

Zelf was de Westlander niet met het gedeelde verleden bezig, maar de oude bekende die toevallig op zijn longboard langs het feestje rolde, dacht daar volgens hem anders over. ,,Hij trok in één keer een hakbijl. Ik wachtte niet af en heb die bijl afgepakt”, verklaarde de Lierenaar. ,,Vervolgens trekt hij een machete (kapmes red.) uit zijn broekband en komt zo richting mij.”

Longboard

Ook het mes trok de Westlander uit zijn handen, waarna zijn belager hem probeerde toe te takelen met het longboard. ,,Toen was het actie reactie. Ik heb zijn board met rechts afgeweerd en hem twee of drie keer geslagen: op zijn wang en op zijn kin. Hij viel achterover en toen ben ik weggegaan.”

Het slachtoffer liep een snee in zijn wenkbrauw en een gebroken oogkas op, verklaarde hij aan de politie. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de toegetakelde man net op weg naar een barbecue en had hij daarom de bijl en het mes bij zich. ,,Het was een buitenproportionele reactie van de verdachte”, zei de officier van justitie tijdens de zitting. Reden genoeg dus, om de Westlander een voorwaardelijke gevangenisstraf en een flinke taakstraf op te leggen voor de mishandeling, vond het OM.

Het is dus niet vast te stellen of het slachtof­fer een gebroken oogkas heeft

Maar de bloederige foto's die de officier van justitie als bewijs op tafel legde, waren volgens de rechter niet genoeg. Een medische verklaring van een arts ontbrak, merkte hij tijdens de zitting al op. ,,Het is dus niet vast te stellen of het slachtoffer een gebroken oogkas heeft.”

De advocaat van de Westlander knikte instemmend bij de opmerking van de rechter. Zij voerde aan dat de Lierenaar niet met opzet had gehandeld toen hij op die ‘bizarre avond’ de klappen uitdeelde: het was noodweer en dus was vrijspraak voor de Westlander de enige eerlijke uitkomst. ,,Dit was een gewoon kinderfeestje, totdat de sfeer beladen werd.”

Geweld afhouden

Volgens de advocaat had de Westlander er juist alles aan gedaan om het eerdere geweld af te houden. ,,Er waren meerdere kinderen aanwezig die de dreigingen die avond ook hebben gezien. Bij mijn cliënt was er geen opzet in het spel om letsel toe te brengen”, probeerde ze de rechter te overtuigen. Bovendien verklaarde het slachtoffer eerder dat hij niet wist door wie hij precies was aangepakt. ,,Hij was in de war en duidelijk de agressor in dit verhaal.”

Het was volgens de redenering van haar advocaat helemaal niet gek dat de Westlander uiteindelijk naar hem uit had gehaald. De Lierenaar was boos en verontwaardigd dat de oude bekende hem tot drie keer toe ten overstaande van allerlei mensen op een feestje, voor de ogen van kinderen, probeerde aan te vallen.

De rechter gaf zijn advocaat gelijk. Het was niet gek dat de Westlander uit noodweer de klappen had uitgedeeld, omdat hij eerst meermaals door het slachtoffer was uitgedaagd. Daarnaast was het onmogelijk om vast te stellen hoe heftig de voorbijganger was geslagen bij gebrek aan medische informatie. De Lierenaar gaat dus vrijuit.

De Zaak X

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.