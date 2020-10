Kinderombudsvrouw: ‘Ik kwam niet op voor de kinderen die mijn vriendin pestte’

VIDEO Consulta­tie­bu­reaus schrappen controles; zorgen om welzijn van tieners

3 augustus Jeugdartsen maken zich zorgen om het welzijn van tieners. Door de coronacrisis is het onderzoek van 14- tot 16-jarigen door jeugdartsen op de meeste locaties volledig stilgevallen. ,,We zien nu niet of ze depressief zijn, terwijl deze hele coronatijd juist zijn weerslag heeft op deze groep.’’