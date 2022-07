Kindje overleden na steekpartij in Rotterdam-Zuid

Het kindje is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is aan de verwondingen bezweken. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Een groot deel van de straat is afgesloten.

De politie wil nog niet zeggen hoe oud het kindje was. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de woning waren en wat de relatie van de verdachte met het kindje was. ,,Het zijn allemaal begrijpelijke vragen, maar we zijn nu nog volop met het onderzoek bezig. Daar zal op een later moment duidelijkheid over komen’’, aldus een politiewoordvoerder.