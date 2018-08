Klaas Otto: Geld niet witgewassen, 'beheerde het'

Ruim 1000 tips in zaak Verstappen, driekwart over verblijf­plaats Jos Brech

12:42 De politie heeft inmiddels ruim duizend tips ontvangen in het onderzoek in de zaak-Nicky Verstappen. Driekwart daarvan gaat over de mogelijke verblijfplaats van verdachte Jos Brech, of over mensen die hem misschien nog hebben gezien.