Klaas Otto vandaag voor de rechter in Rotterdam

Voor de behandeling van zijn zaak, gehouden in extra beveiligde zaal in Rotterdam, zijn meerdere dagen uitgetrokken. Otto zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest. Hij kwam begin vorig jaar heel kort vrij met een enkelband, maar werd toen binnen een paar dagen weer opgepakt omdat hij de voorwaarden waaronder hij vrij was gekomen had geschonden. Over de officier van justitie die Otto vervolgt, Greetje Bos, was vooraf het nodige te doen. Otto wordt er onder meer van verdacht dat hij vanuit zijn cel een aanslag op haar leven heeft beraamd.

Ontkenning

Zelf ontkent hij dat met ,,Ik zou nog niet willen dat zij haar teen stoot”, zoals hij zei tijdens een niet-inhoudelijke zitting. Bos liet toen al weten dat er geen sprake van kan zijn dat zij zich uit de zaak zou terugtrekken. In de zaak tegen Otto werden ook onder meer zijn zoon, zus, schoonzoon en vriendin opgepakt, net als zijn voormalige advocaat.



De autohandelaar uit Bergen op Zoom was lid van Satudarah voordat hij in 2013 motorclub No Surrender oprichtte. Nadat hij in 2015 was beschoten, gaf Otto zijn positie bij No Surrender op.



Zijn opvolger, Henk Kuijpers, zit momenteel ook in voorarrest op verdenking van onder meer afpersing van bijna een miljoen euro, zware mishandelingen, diefstal met geweld en het vervalsen van een loonstrookje.