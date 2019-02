Klachten over NL Alert om stankoverlast Alblasserdam

Giftig gas dat vrijkomt uit een tankauto in Alblasserdam heeft in een groot deel van Midden-Nederland en ver daarbuiten gezorgd voor stankoverlast. Reden om burgers te alarmeren met een NL Alert. Máár gezien het grote aantal klachten en vragen op sociale media, blijkt het systeem lang niet bij iedereen goed te werken.

‘Door een technische storing in de software, kwamen het afgelopen uur enkele berichten vanaf één locatie niet door. Onze excuses daarvoor’, schrijft de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Die regio reageert daarmee op de klachtenstroom van burgers op sociale media. Sommige mensen laten weten helemaal niets ontvangen te hebben, terwijl andere sinds vanochtend vroeg al tien berichten hebben binnengekregen.

NL Alert, dat wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties als een grote brand en bedoeld is als aanvulling op de sirenes, bestaat al sinds 2012. Sinds die tijd wordt het geplaagd door problemen. De meestgehoorde klachten: er komt niets binnen óf er komt heel veel binnen. Vaker werd onderzoek gedaan naar het euvel, zoals in 2017 bij een brand in Flevoland en later dat jaar bij een brand in Valkenswaard.

De belangrijkste oorzaak? De techniek. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met hóe het bericht wordt verstuurd, vertelt de zegsvrouw van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid uit. ,,Dat gebeurt namelijk via zendmasten.” NL Alert maakt gebruik van zogeheten cell broadcast, dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. De berichten zijn vergelijkbaar met een radiosignaal, ze zijn dus geen smsjes of appjes. Het voordeel is: ze kunnen ook worden ontvangen als het netwerk onverhoopt platligt.

De afweging wie er allemaal een melding krijgen, zoals vanochtend na het incident in Alblasserdam, wordt gemaakt in de meldkamer. Daar wordt beslist voor welk gebied de NL Alert wordt afgegeven. Dat signaal gaat vervolgens naar alle zendmasten die dekking bieden in dat geselecteerde ebied. Staat zo'n zendmast net op de grens van het gebied, dan kan het best zijn dat iemand die net buiten dat crisisgebied woont onbedoeld een melding krijgt omdat zijn telefoon nu eenmaal standaard contact maakt met die ene zendmast.

Mobiele netwerken

Máár dat blijkt niet de enige technisch hobbel. Een ander punt is dat in Nederland providers vaak meerdere mobiele netwerken exploiteren. De opbouw en inrichting van mobiele netwerken varieert per mobiele aanbieder en netwerk. ,,Dat kan verklaren waarom bij meerdere telefoons op eenzelfde locatie de ene telefoon wel een NL alert wel ontvangt en een andere telefoon helemaal niet", aldus de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Oftewel: het kan afhangen van je provider.

Dat het bericht bijvoorbeeld erg laat aankomt, kan volgens de Veiligheidsregio eveneens liggen aan de provider. Die bepaalt namelijk hoeveel tijd er zit tussen het uitzenden en het doorsturen van het bericht. Een andere verklaring voor het laat ontvangen kan te vinden zijn in het toestel zelf. Mogelijk stond die net uit toen de alarmering werd verstuurd. Of: de gebruiker was bezig een video af te spelen, een app te downloaden of in gesprek. In die gevallen kan het bericht ook pas later binnenkomen.

Voor wie helemaal geen bericht heeft ontvangen, dan kan het nog handig zijn om de instellingen van het toestel voor de zekerheid te controleren, luidt het advies van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Bij sommige telefoonmerken is de functie standaard (zoals bij Samsung) aangezet, bij andere toestellen (zoals iPhones) moet de eigenaar de instellingen zelf veranderen zodat ze het bericht kunnen ontvangen.