Klanten zonder PostNL-account krijgen toch papieren briefje in bus als ze pakketje hebben gemist

Klanten die geen account bij PostNL of een e-mailadres hebben, krijgen vanaf 1 juli gewoon nog een papieren briefje in de bus als ze een pakket gemist hebben. Onlangs kondigde het postbedrijf aan dat de niet-thuis-berichten alleen nog per mail of app worden verstuurd. Dat zorgde onder ouderen voor veel onrust, zegt ouderenbond Anbo.

PostNL kondigde aan vanaf 1 juli ontvangers van pakketjes alleen nog digitaal te informeren als de bezorger voor een dichte deur staat. Klanten moeten dan wel beschikken over een account bij PostNL of een mailadres. Daar krijgen ze bericht waar het gemiste pakket naartoe is gegaan.

Ouderenbond Anbo kreeg daarna veel telefoontjes van verontruste leden die digitaal niet vaardig genoeg zijn en vreesden niet te kunnen achterhalen waar hun pakketje gebleven is. De ouderenbond trok daarover aan de bel bij PostNL. He bedrijf laat weten dat de niet-thuisbriefjes toch in de bus blijven vallen als de ontvanger geen PostNL-account of e-mailadres heeft. Bijvoorbeeld als een particulier een pakketje stuurt naar een andere particulier of als iets telefonisch is besteld.

Medische zendingen

Het niet-thuisbriefje wordt ook achtergelaten bij aangetekende post en medische zendingen. Op het briefje staat bij welk PostNL-pakketpunt of welke buur het pakje is afgeleverd. Klanten van wie PostNL het telefoonnummer heeft kunnen een sms krijgen met informatie over hun pakketje, aldus Anbo.

De bond is blij met deze toezegging, maar vindt het wel ‘stuitend’ dat het aanvankelijk wél de bedoeling was klanten alleen nog digitaal te informeren. ,,Het bedrijf sloot daarmee een groep mensen - niet alleen ouderen - uit en dat is erg klantonvriendelijk”, aldus de Anbo. ,,Daarnaast is het van belang dat PostNL hierover beter communiceert, zodat de onrust wordt weggenomen.”

