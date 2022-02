Klantvriendelijk? Het is niets anders dan stalken wat veel bedrijven doen

Het is alsof iedereen in Brabant zich druk maakt over de vraag of we over een maand dronken de polonaise kunnen lopen, maar niets is minder waar. Voorlopig ken ik alleen mensen die aan de quarantainepolonaise doen. Wij in elk geval wel. En aangezien de koelkast, vriezer én voorraadkast inmiddels leeg waren, liet ik voor de eerste keer de Jumbo voorrijden met troostvoer en wijn.