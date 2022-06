Klap voor klokkenluiders: ex-politiechef die racisme bij korps aankaartte krijgt baan niet terug

De van oorsprong Marokkaanse Aboulouafa kaartte vanaf 2018 bij de leiding van de Haagse politie het handelen van een tien- tot vijftiental medewerkers aan, die in WhatsApp-groepen spraken over ‘kutmarokkanen’ en zichzelf ‘Marokkanenverdelgers’ noemden. Deed ze dat aanvankelijk intern, vanaf juni 2019 praatte ze op Instagram openlijk over discriminatie, racisme en machtsmisbruik.

Hoewel Aboulouafa aanvankelijk daarvoor lof kreeg van toenmalig landelijk korpschef Erik Akerboom, leidde het tot een knallend conflict met haar superieuren bij de Leidse politie, waar ze net als teamchef was aangetreden en leiding gaf aan 130 agenten. Haar collega’s vreesden dat de opmerkingen negatief zouden afstralen op Leiden, terwijl de missstanden Den Haag en Rotterdam betroffen. Eind september 2019 kreeg Aboulouafa bericht dat ze werd overgeplaatst en werd ze naar huis gestuurd.

Die overplaatsing volgde echter helemaal niet, Aboulouafa zit in praktijk thuis. Een bemiddelingspoging door de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch liep op niets uit. In 2021 kreeg ze ontslag aangezegd, nog wel eervol. Ze eiste vorige maand daarop haar baan terug bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Den Haag.

Beschadigd

Die wijst echter alle eisen van Aboulouafa af, valt in de vanmorgen gepubliceerde uitspraak te lezen. Volgens de bestuursrechter was de arbeidsverhouding met Aboulouafa dusdanig beschadigd dat zij overgeplaatst mocht worden naar een andere functie.

Volledig scherm Fatima Aboulouafa. © Privébeeld

Dat Aboulouafa, die al 27 jaar bij de politie werkte, in eerste instantie helemaal geen nieuwe functie kreeg, maakte kennelijk niet uit. ‘Niet is vereist dat de plaatsing op een andere functie gelijktijdig plaatsvindt’, stelt de rechtbank, die wijst op de latere bemiddelingspoging door burgemeester Marcouch. Tijdens de zitting op 17 mei onthulde de voormalige programmamanager diversiteit Luthe Nieuwerth dat de politie drie nieuwe functiemogelijkheden voor Aboulouafa had.

De politie heeft dus wel degelijk actie ondernomen om Aboulouafa weer aan het werk te krijgen, schrijft voorzitter Aaron in de uitspraak. ‘De rechtbank vindt hier vooral van belang dat ondanks alle gebeurtenissen tussen juni 2019 en december 2019 een poging is ondernomen om de arbeidsverhouding met behulp van een externe bemiddelaar te herstellen en dat deze poging op niets is uitgelopen.’

Instagramberichten

Opmerkelijk is het harde oordeel van de bestuursrechter over de Instagramberichten waarin Aboulouafa zich uitliet over misstanden en de cultuur bij de politie. Zij had vooraf een inschatting moeten maken over de gevolgen daarvan, ‘zeker als voorzienbaar is dat het bericht vragen zal oproepen of een maatschappelijke discussie teweeg zal brengen’.

Quote Deze uitspraak zal andere klokkenlui­ders ervan weerhouden met misstanden naar buiten te komen Mariska Aantjes, advocaat Fatima Aboulouafa

Dat de landelijke politie daar juist positief op reageerde en dit het klokkenluiden juist bemoeilijkt, deed kennelijk niet ter zake. Aboulouafa had moeten weten dat dit ‘tot speculatie en onrust zou leiden en bovendien de collega’s van eiseres in een negatief daglicht zou plaatsen’.

Al met al treft de politie geen blaam voor het conflict met Aboulouafa, meent de rechtbank. ‘De rechtbank ziet alles overziend geen grond voor het oordeel dat sprake is van een overwegend aandeel van verweerder in het ontstaan en voortbestaan van de verstoorde arbeidsverhouding.’

‘Klap in gezicht’

De ex-politievrouw heeft dan ook geen recht op de gevraagde ontslagvergoeding van 300.000 euro. ‘Dit betekent dat geen aanleiding bestaat tot het toekennen van een ontslagvergoeding aanvullend op de financiële regeling waarop eiseres al aanspraak maakt.’

Het betekent het einde van een 27-jarige loopbaan bij de politie, die grotendeels glanzend verliep. Aboulouafa werkte zich daarbij op van gewone politievrouw naar specialist in terrorismebestrijding en teamchef.

Aboulouafa’s advocaat Mariska Aantjes reageert zeer teleurgesteld op het vonnis en geeft aan dat deze uitspraak andere klokkenluiders ervan zal weerhouden met misstanden naar buiten te treden. Zij beraadt zich met Aboulouafa op verdere stappen.

