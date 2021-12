Klein dekje sneeuw in het oosten, verkeer heeft weinig last

VIDEOEen deel van het oosten van het land wordt dinsdagochtend wakker in een witte wereld. Op bepaalde plaatsen ligt een klein laagje sneeuw, variërend van een centimeter tot twee of drie. Voor Drenthe, Overijssel en Gelderland heeft het KNMI code geel afgegeven, omdat de sneeuw lokaal voor gladheid kan zorgen. Het verkeer ondervindt daar dinsdagochtend vooralsnog weinig hinder van, ziet de ANWB.

In Groesbeek, ten zuidoosten van Nijmegen, ligt vooralsnog de meeste sneeuw. Daar ligt een dekje van drie tot vier centimeter. ,,Winterwonderland vannacht", reageert Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Ook in omgeving Arnhem bleven de vlokken goed liggen, daar ligt tot drie centimeter. Door de sneeuw is de linkerbaan op de snelweg A12 ter hoogte van Arnhem glad, dus voorzichtigheid is geboden. Op de Utrechtse Heuvelrug viel eveneens twee tot drie centimeter sneeuw.

Het oosten van Brabant en andere plaatsen in de oostelijke helft van het land zijn ook wit geworden, daar viel tot twee centimeter sneeuw. In het westen is over het algemeen niets gevallen, in Hilversum kan alleen nog wat sneeuw op de auto’s liggen. Hier en daar zijn er wat bomen die het moeilijk hebben met het gewicht van de sneeuw. In Hoog Soeren, een dorpje in de gemeente Apeldoorn, viel er een boom door om.

In het oosten is het lokaal glad door sneeuwresten, die geleidelijk wegsmelten. De komende uren is er zeer lokaal kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes. Volgens de ANWB kunnen de wegen vooral in Overijssel en Gelderland plaatselijk wit zijn van de sneeuw. ,,Maar dat is vooral beperkt tot op- en afritten”, zegt een woordvoerder. Met de verkeershinder en ongelukken valt het volgens hem ‘reuze mee’. ,,We merken er eigenlijk niks van. Het is nu niet zo dat er in het oosten meer ongelukken plaatsvinden dan in het westen, waar de gladheid geen rol speelt.” Wel vond op de A12 bij Ede een ongeluk plaats. Daar is de rechterrijstrook afgesloten.

Milder

Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en plaatselijk valt nog een bui. Bij een wat afnemende wind ligt de temperatuur landinwaarts net iets boven nul. Aan zee is het wat milder. Vanmiddag wordt het 5 of 6 graden. De zon breekt zo nu en dan door en het blijft tot de avond overal droog. De zuidwestenwind draait naar het zuidoosten en neemt later op de dag wat toe. Later op de avond volgt regen, in het noordoosten valt vannacht ook wat natte sneeuw.

