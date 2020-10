Kleine toename aantal coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur met achttien toegenomen. Die relatief kleine stijging lijkt te komen doordat er veel mensen het ziekenhuis hebben verlaten, want er kwamen de afgelopen 24 uur in totaal wel 370 nieuwe opnames bij. De afgelopen dagen was de stijging van het aantal patiënten hoger.

Het aantal nieuwe corona-opnames bedraagt 313 in de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen en 57 op de ic’s, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). In totaal zijn er 2376 coronaptiënten opgenomen, waarvan 545 op de ic’s. Dat zijn er in totaal 18 meer dan een dag eerder. Die stijging was van maandag op dinsdag nog een stuk hoger, toen nam de bezetting in de ziekenhuizen met 109 toe.

In de afgelopen 24 uur zijn er 35 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 3 ic-patiënten, aldus het LCPS.

De cijfers over het aantal nieuwe besmettingen zijn er nog niet. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend werden 10.315 positieve tests geregistreerd. Op maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.346 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 10.353, maar dat aantal is bijgesteld. Op zondag kwamen er 10.200 gevallen bij.

Weinig houvast

De recente cijfers over de verspreiding van het coronavirus bieden nog te weinig houvast, stelde RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag in de Tweede Kamer. Dat komt onder meer omdat het gezondheidsinstituut afgelopen weekend kampte met een ICT-probleem waardoor niet alle positieve tests verwerkt konden worden.

Het RIVM rapporteerde zondag, maandag en dinsdag steeds ruim 10.000 nieuwe besmettingen. Zaterdag waren dat er door de genoemde storing veel minder, bijna 8700. Daardoor is het lastig de getallen die sinds zondag gemeld zijn, in het juiste perspectief te plaatsen. Er is waarschijnlijk sprake geweest van een inhaalslag.

Van Dissel zegt wel dat in de dagelijkse aantallen besmettingen een afvlakking zichtbaar is. ,,Daar zijn we van overtuigd.” Maar een zekere daling is er nog niet, en die is wel nodig om de druk op de ziekenhuiszorg te verlichten. “De getallen zouden erbij kunnen passen, maar de komende dagen zijn wel kritisch.”

