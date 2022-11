Klimaatactivisten blokkeren privéjets op Schiphol, al meer dan honderd arrestaties

Nederland is vrij vol, en in een veranderend klimaat leidt dat tot steeds meer problemen

Geen enkele privévlucht laten gaan

Vanochtend begon een demonstratie op Schiphol Plaza. De actievoerders zijn bezorgd over de klimaatcrisis en willen dat Schiphol verduurzaamt. Rond het middaguur is een hek open gezaagd bij het terrein op het vliegveld waar de privéjets staan. Zo’n vijfhonderd demonstranten zijn toen onder de toestellen gaan zitten om ze te blokkeren voor gebruik. Het hek is inmiddels gemaakt door hekkenbedrijf Heras. Terwijl het nieuwe hek werd geplaatst, was er een opstootje door een aantal demonstranten. Zij werden niet aangehouden door de politie. Het doel van de actievoerder is om geen enkele privévlucht vanaf Schiphol te laten gaan vandaag, aldus een woordvoerder eerder vandaag. De klimaatactivisten fietsten op het terrein waar de jets geparkeerd staan en blokkeerden naar eigen zeggen tien toestellen. Ze willen de actie zo lang mogelijk laten duren. Vanaf de parkeerplaats zingen activisten, die ook diverse muziekinstrumenten hebben, de actievoerders toe. Op een spandoek staat ‘Bullshitvluchten van de baan’. De demonstranten zeggen dat de privévluchten voor veel meer uitstoot per persoon zorgen dan normale lijnvluchten.

Geen gewelddadige sfeer

Eerder vandaag zei een zegsman van de marechaussee dat er geen gewelddadige sfeer hangt. ,,De demonstratie is tot dusver rustig verlopen. Maar nu moeten we ingrijpen.” De marechaussee roept activisten op om te vertrekken. Doen ze dat niet, dan kunnen ze worden aangehouden. Veel activisten zijn daarom vertrokken, maar bij de meeste privéjets blijven groepen demonstranten zitten.

‘Verboden, gevaarlijk en strafbaar’

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, heeft geen goed woord over voor de actievoerders. ,,Dit heeft niets te maken met de demonstratie zoals afgesproken. Deze actie is verboden, gevaarlijk en strafbaar.” Volgens Schuurmans hebben ongeveer veertig mensen zich vastgeketend aan vliegtuigen. Er is volgens haar sprake van ‘verstoring van de luchthavenprocessen en schending van de noodverordening’. In een naar buiten gebrachte verklaring wijst de burgemeester erop dat actievoerders die zijn gebleven worden aangehouden. Schuurmans zegt dat ,,alle directe en indirecte schade op de actievoerders en de organisatoren verhaald worden. Het blokkeren van de werkprocessen, het zich onbevoegd op beveiligd gebied begeven en het zichzelf en anderen in gevaar brengen zijn niet acceptabel en zeker niet in een veiligheidsrisico-gebied als Schiphol.”

'Dit kan levens kosten’

Greenpeace zegt in een reactie alleen privéjets te blokkeren en aankomende vluchten niet te hinderen. De milieuorganisatie zegt de hele dag in nauw contact te hebben gestaan met de autoriteiten, zodat ruimte gemaakt kon worden voor noodzakelijke vertrekkende vluchten. ,,Wij betreuren het dat deze vlucht zou zijn omgeleid. Dat was omwille van onze actie niet nodig.”

Actievoerders willen krimp van de luchtvaart

De vele actievoerders demonstreren voor een krimp van de luchtvaart. Er wordt gezongen en er zijn spandoeken en protestborden te zien met teksten als ‘Hey Schiphol Group, hoe geef jij onze aarde door?’ en ‘Verander het politieke klimaat’. Ook houden ze kartonnen blauwe vliegtuigjes en kartonnen treinen in de lucht met daarop de teksten ‘Betaalbaar ov’ en ‘Stop vervuilen’.

Er zijn sprekers van GroenLinks, Milieudefensie, FossielvrijNL en Partij voor de Dieren. ,,Jarenlang heeft de luchtvaart ons beloftes voorgehouden. Beloftes over minder uitstoot, minder herrie, minder vervuiling. Maar ondertussen groeide Schiphol”, zei een van de sprekers van de Partij voor de Dieren.

Misleidende reclames

Andere sprekers stelden de misleidende reclames van luchtvaartmaatschappijen en touroperators over duurzaam vliegen aan de kaak. In elektrisch vliegen in de toekomst geloven ze niet. ,,Be a hero en vlieg helemaal niet”, aldus een spreekster. Ze zei dat wereldwijd jaarlijks 13 miljoen mensen sterven als gevolg van de fossiele industrie. ,,Het gevaar ligt hier letterlijk om de hoek met kinderen die astma hebben door vervuilde lucht.”

Eerder deed onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van Greenpeace, onderzoek naar de privéjets vanaf Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. In de eerste negen maanden van dit jaar waren meer privévluchten opgestegen dan in heel 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor de coronapandemie. Volgens vluchtdata was ruim een derde van deze vluchten korter dan 500 kilometer. Bijna 11 procent was zelfs korter dan 250 kilometer.