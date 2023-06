Klimaatactivisten breken door hekken bij Tata Steel

Jamel L. ‘mede om kosten’ niet naar tbs-kli­niek Nederland, minister start onderzoek naar zijn verleden

Jamel L., de man die ervan wordt verdacht dinsdag een supermarktmedewerkster te hebben doodgestoken in het centrum van Den Haag, werd mede vanwege de kosten niet in een tbs-kliniek in Nederland opgenomen. Dit blijkt uit stukken van de rechtbank op Curaçao waar het ANP over beschikt. De man kreeg op Curaçao in 2018 tbs opgelegd in een strafzaak, maar op het eiland waren er amper behandelmogelijkheden voor de man, die als een ernstig gevaar werd gezien.