Klimaatactivisten gaan kantoor van energiebedrijf Vattenfall binnen

De betogers hebben vandaag vier of vijf nieuwe acties gepland die gericht zijn tegen het bedrijfsleven, aldus een woordvoerder. ,,Met de acties vragen we bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen om klimaatopwarming tegen te gaan. Maar vooral roepen we de overheid op om op te komen voor de belangen van haar burgers in plaats van voor die van het bedrijfsleven.’’



De politie houdt rekening met nieuwe acties en staat met busjes van de ME paraat op diverse plekken in de stad, zoals bij het Rijksmuseum. Daar blokkeerden zo’n negenhonderd betogers gisteren de hele dag de Stadhouderskade. Wereldwijd wordt er in zestig steden actie gevoerd voor het klimaat.



Bij de blokkade van gisteren werden door de politie ongeveer negentig personen aangehouden. Twintig van hen kregen een boete opgelegd. Ongeveer 270 mensen werden van de Stadhouderskade per bus overgebracht naar afgelegen gebieden binnen Amsterdam, waaronder het Westelijk Havengebied. Wie niet vrijwillig meeliep, werd door de politie naar de bussen gedragen.