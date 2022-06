Klimaatbetogers recht tegenover boeren: dit is de Climate Defence Force

met video Agenten maken man vast aan verkeers­bord na ongeluk in Bergen op Zoom

Een auto is donderdagavond over de kop gegaan op de Ringersweg in Bergen op Zoom. Een ambulance bracht twee gewonden naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie was de bestuurder vermoedelijk onder invloed van drugs. Vanwege zijn gedrag werd hij tijdelijk vastgemaakt aan de paal van een verkeersbord.

