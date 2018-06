Kliniek in de fout met tbs'er hotelmoord Arnhem

De Oostvaarderskliniek in Almere heeft verkeerd ingeschat hoe gevaarlijk tbs'er René de L. (48) was. Dat bleek vandaag tijdens het hoger beroep dat de man aantekende tegen zijn veroordeling voor een dubbele hotelmoord in Arnhem in 2017.

De L. kwam in maart vorig jaar niet terug na zijn onbegeleid verlof en vermoordde een week later hotelier Bennie Peters en zijn gaste Willy van den Heuvel in Hotel Rembrandt in Arnhem. De rechter legde De L. in februari 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging op.

De kliniek waar De L. zat, heeft intern onderzoek gedaan naar wat er is misgegaan op die bewuste dag in maart. De man werkte vanuit de kliniek onbegeleid bij een kringloopwinkel in Almere. Een week voordat hij de twee mensen vermoordde, stal hij de bestelbus van zijn werkgever en ging ervandoor.

Na omzwervingen in Nederland en België kwam hij op 23 maart 2017 aan in Hotel Rembrandt in Arnhem. Hier heeft hij op gruwelijke wijze huis gehouden met twee doden tot gevolg.

Te snel