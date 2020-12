Klopjacht naar dader van steekpartij in Albert Heijn in Den Haag, twee gewonden

In de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in de binnenstad van Den Haag heeft vanmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Er vielen in ieder geval twee gewonden, van wie één zwaargewond. De verdachte is gevlucht. Er is een klopjacht gaande op de man.