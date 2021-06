Knalgeel campingpak in twee dagen uitverkocht: ‘Hip om een ANWB-stelletje te zijn’

Vergeet de gepensioneerde ANWB-stelletjes in hun uniseks windjacken. Het ANWB-stelletje 2.0 is ergens in de 20 of 30 en draagt het nieuwste knalgele campingpak voor hem en haar. De serieuze toeristenclub liet het maken als vette knipoog naar het bestaande cliché. ,,Het is de grootste hit in onze gele ANWB-familie”, zegt Ellen Visscher, bij de toeristenbond verantwoordelijk voor marketing en sales.