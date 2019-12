KNMI: Mysterieuze harde knal in Groningen was geen aardbeving. Maar wat wel?

Etiquette Een ex op de begrafenis, doen of niet? Expert geeft antwoord

6:00 Hele volksstammen zijn er verzot op: overlijdensberichten spellen. Ze geven een ultrakorte samenvatting van iemands leven. En mag een ex eigenlijk wel of niet verschijnen in de rouwadvertentie en op de begrafenis? Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema over formele en ongeschreven regels.