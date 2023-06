KNMI verwacht geen recordreeks droge dagen, neerslagtekort loopt wel hard op

Het verschil met de berekening van het KNMI is volgens het weerinstituut dat andere weerbureaus alleen droogte in De Bilt als uitgangspunt nemen, terwijl het KNMI elke dag op een vaste tijd de gevallen hoeveelheid neerslag in heel Nederland in de afgelopen 24 uur meet. ,,Dat doen we al meer dan honderd jaar en zo kunnen we iets zeggen over het regenklimaat in Nederland”, aldus het KNMI.

Honderden vrijwilligers meten elke dag om 10.00 uur hoeveel regen er is gevallen. Het is een droge dag als er op dertien weerstations verspreid over Nederland minder dan 0,3 millimeter neerslag is gevallen. Op 7 en 8 juni viel op twee van de dertien weerstations wat neerslag. Daardoor gelden die data niet als droge dagen. Tot die tijd was het vijftien dagen droog en nu is het alweer vier dagen op rij droog in heel Nederland. ,,Maar de kans dat we 1976 gaan overtreffen is niet zo groot.”



Het neerslagtekort loopt door de huidige omstandigheden wel hard op. Het KNMI stelt dat de verdamping door de felle zon al heel hard gaat, maar door de harde wind en de droge lucht alleen maar aangejaagd wordt. Sinds het weerinstituut meet was het tekort in 1976 het grootst. Als het weer blijft zoals de laatste dagen, bereiken we volgende week het niveau van dat jaar.