KNMI waarschuwt voor plaatselijk wateroverlast door buien met onweer

Vanuit België zullen vanaf zaterdagnacht buien over ons land trekken richting het noorden. Plaatselijk kan daarbij veel neerslag vallen.

Onweer

Mogelijk regent het zelfs op bepaalde plekken zo hevig waardoor wateroverlast ontstaat. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer hiervan hinder kan ondervinden. De buien bereiken mogelijk vannacht al Brabant en Zeeland. Tegen zondagavond gaat het ook in het noorden regenen.

Tot die tijd is het overigens wel een warme dag. Weerbureau Weerplaza verwacht dat het morgen in de noordelijke provincies overdag nog 22 tot 25 graden wordt. ‘De wind waait matig. In de regen is het zo'n 18 graden.’

De onweersbuien zijn al tot ontwikkeling gekomen boven Frankrijk en de Ardennen. Boven Bretagne is het equivalent van drie weken regen in juni op zaterdag al gevallen. Auto's kwamen er vast te zitten in het hoge water en metrostations liepen onder.

Door het noodweer kwam in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, een vrouw van in de dertig om het leven. Ze werd volgens de lokale autoriteiten meegesleurd door het water en raakte bekneld onder een auto. Hulp kwam te laat. Eerder had de minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin al via Twitter bekendgemaakt dat iemand werd vermist in de stad ten gevolge van het onweer.

In Frankrijk kwamen verder 4500 huishoudens zonder stroom te zitten en moesten hulpverleners honderden keren in actie komen. De Franse meteorologische dienst had gewaarschuwd voor zware onweersbuien in het zuidwesten die zouden oprukken naar het noorden en oosten. Plaatselijk zou in korte tijd 40 tot 60 millimeter regen kunnen vallen.

Volledig scherm Regenachtig weekend in Frankrijk. © ANP / EPA