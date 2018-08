KNMI: Zomer 2018 warmste in drie eeuwen

De vorige warmste zomers waren 2003 met een gemiddelde temperatuur van 18,6 graden en 1826 met een gemiddelde zomertemperatuur van ongeveer 18,7 graden. Alle zomermaanden van dit jaar waren zeer warm. Twee keer was sprake van een landelijke hittegolf: van 15 tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. Spelbreker was de 28e juli, toen het kwik in De Bilt onder de 25 graden bleef steken. In totaal werden in De Bilt 76 warme dagen, 37 zomerse dagen en 8 tropische dagen gemeten, tegen normaal 60, 21 en 2.

September

Volgens Weerplaza was de afgelopen periode stukken koeler en natter. Dit volgde op weken met zeer droog en warm weer in de periode daarvoor. Het weerinstituut laat weten dat ook augustus, net als juni en juli de boeken in gaat als een te warme maand.



September begint met zomers weer. Het is aankomende week bijna droog en de zon schijnt regelmatig. De temperatuur kan lokaal zelfs op gaan lopen naar 28 graden. Later in de week neemt wel de kans op een paar spatten regen toe. In het weekend neemt de kans op een bui toe.



De meteorologen voorspellen dat de temperatuur in de week erna rond de 19 graden ligt, dat is normaal voor de tijd van het jaar. In het noordoosten kunnen de temperaturen iets hoger liggen. Het is in onze omgeving volgens de nieuwste berekeningen wel een fractie droger dan normaal.