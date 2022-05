KNMI: Zware buien en onweer op komst, code geel voor zuidoosten

Tim (16) overleed door een choking game, zijn ouders vertellen zijn verhaal: ‘Geen besef van het gevaar’

Het is vandaag - 6 mei - exact vijf jaar geleden dat Tim Reynders (16) uit Arkel overleed door een choking game. Zijn ouders Geert en Anita blijven waarschuwen voor de gevaren van online challenges. ,,We merken dat het taboe om hierover openlijk met elkaar over te praten langzaamaan verdwijnt. Dat kan ons niet snel genoeg gaan.’’

