Knuffelen in zorgcentra mag weer! Laat ons zien hoe jouw eerste knuffel eruit ziet

Het knuffelen gebeurt wel onder voorwaarden: het mag alleen in huizen waar de vaccinatiegraad minstens 80 procent is en de bezoeker moet gevaccineerd zijn óf een negatief testbewijs kunnen tonen. ,,Op de eigen kamer kan een volledig gevaccineerde bewoner één of enkele vaste bezoekers ontvangen, waarbij het dragen van een mondneusmasker en afstand houden niet langer nodig zijn”, schreef het kabinet gisteren in een toelichting. ,,Daarvoor moeten de bezoekers wel negatief getest of gevaccineerd zijn. Dit kan ook met een negatieve zelftest.”