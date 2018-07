Koelstoring treft AH-winkels: honderden producten verdwijnen in afvalcontainer

Update + Video Lichaam gevonden in surfvijver Waalwijk: politie onderzoekt of het gaat om vermiste jongen

16:46 WAALWIJK - In de Waalwijkse surfvijver waar vrijdagavond een jongen verdronk, is een lichaam gevonden. De politie onderzoekt nog of het om de vermiste jongen gaat. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen markeerde met een gele boei een plek, waar duikers gericht konden zoeken. Even later kwam het bericht naar buiten dat een lichaam gevonden is.