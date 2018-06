'Koerden sturen gevangen jihadbruiden terug naar IS'

Europese jihadbruiden en hun kinderen die in vluchtelingenkampen in Noord-Syrië zitten, worden door Koerdische strijdkrachten teruggestuurd naar grondgebied van terreurgroep IS. Dat blijkt uit een opgedoken brief van de Belgische inlichtingendienst.

De dienst schrijft in een brief aan onder meer de Belgische justitie dat 'we in het bezit zijn van betrouwbare inlichtingen dat vrouwen en kinderen van IS-strijders in Koerdische vluchtelingenkampen met bussen opnieuw naar IS-gebied gebracht worden'. De brief is in handen van de Duitse krant Bild, die erover publiceert.

Geruchten over het terugsturen van (Europese) jihadbruiden gaan al weken. Nederlandse veiligheidsdiensten willen er echter niet op ingaan. Twee bronnen stellen aan deze krant dat in ieder geval ook een Nederlandse vrouw zou zijn teruggestuurd, de bronnen spreken elkaar tegen over wie dat zou zijn. De IS-vrouwen zouden door de Koerden worden geruild tegen door OS gevangen genomen Koerdische strijders.

Lees verder onder de afbeelding

Na het instorten van het IS-kalifaat belandden honderden vrouwelijke jihadistes met hun kinderen in vluchtelingenkampen in Noord-Syrië. Die kampen staan onder controle van Koerdische strijdgroepen die de vrouwen tot nu toe vast houden. De mannelijke jihadisten zijn gesneuveld, zitten in de gevangenis of zijn nog in het overgebleven IS-gebied.

Ophalen

De Koerden willen van de vrouwen en kinderen af. Ze willen ze niet zelf berechten en willen ze ook niet nog jarenlang onderhouden in de kampen. Dat onderhoud kost geld, dat de Koerden eigenlijk niet hebben. Verschillende landen, waaronder Rusland, hebben daarop de 'jihadbruiden' uit hun eigen land weer opgehaald. De Koerdische autoriteiten hebben daarna Europese landen opgeroepen hun eigen onderdanen weer terug te nemen.

Quote We willen terug naar Nederland voor de gezondheid van onze kinderen Nederlandse jihadisten in Koerdische kampen

Die landen weigeren dat vooralsnog. Nederland stelt pas iets voor terugkerende jihadisten te kunnen doen als ze zich melden bij een Nederlands consulaat in Turkije of Irak. Premier Rutte is niet van plan de vrouwen en kinderen in Noord-Syrië te laten ophalen, omdat de vrouwen zelf de keus hebben gemaakt naar Syrië te gaan. Onder meer de Kinderombudsman pleit ervoor de kinderen wel terug te halen.

Nederlandse vrouwen

De Koerden lijken nu besloten te hebben daarom maar vrouwen en kinderen weer terug te sturen naar IS-gebied. Volgens een bron zou het daarbij vooral gaan om vrouwen waarvan de man nog in leven is en nog in IS-gebied. Het is onduidelijk hoeveel Nederlandse vrouwen (en kinderen) er in de Koerdische kampen zitten. Het zijn er minimaal vijf, waarvan er een dus al zou zijn teruggestuurd naar IS-gebied. Ook andere Nederlandse vrouwen vrezen dat ze terug moeten. Zelf willen ze terug naar Nederland. ,,Voor de gezondheid van onze kinderen", zeggen ze zelf.