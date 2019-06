Kolonel vol ongeloof na bliksemdrama militairen: ‘Welke instructeur laat zo'n oefening doorgaan?’

interviewDefensie heeft heel wat uit te leggen nu een groep aspirant-militairen gewond is geraakt door blikseminslag in Ossendrecht. Kolonel en militair deskundige Peter Wijninga zet zijn vraagtekens bij de beslissing van de instructeur om de militaire training niet vroegtijdig af te breken. ,,Deze jongens zijn zó onervaren, daar moet je uiterst zorgvuldig mee omgaan.”

Een aspirant-militair werd vanochtend in de buurt van een militair oefenterrein in het Brabantse Ossendrecht door de bliksem getroffen. Hij is per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Hij heeft ernstige longschade en zware brandwonden, maar is buiten levensgevaar. Dertien andere leerlingen zijn lichtgewond naar een ziekenhuis gebracht voor controle.

Het KNMI kondigde vandaag in alle vroegte een waarschuwing af. Vooral het zuidwesten van Nederland moest rekening houden met onweer en zware windstoten. Toen het vanochtend helemaal losging, wilde een van de aspirant-militairen schuilen onder een boom. Op dat moment werd hij geraakt.

,,Het is de verantwoordelijkheid van de instructeur om op basis van de weersvoorspellingen een inschatting te maken: moeten we doorgaan, of uit voorzorg de training afbreken? Ik vraag het mij af of hier wel de juiste keuze is gemaakt”, aldus Peter Wijninga.

Snuffelstage

Wijninga is een expert op het gebied van defensie en heeft naar eigen zeggen veel ervaring met militaire operaties in extreme weersomstandigheden. ,,Wanneer je weet dat er een waarschuwing is afgekondigd, dan moet je daarop acteren”, zegt hij. ,,Zeker in dit geval. Je hebt te maken met jonge mensen, kinderen die nul ervaring hebben. Ze volgen een snuffelstage en hebben behoefte aan sturing en coaching.”

Volgens een woordvoerder van Defensie was er voor de instructeurs geen aanleiding om de militaire oefening af te breken. Waarom die afweging is gemaakt, moet onderzoek nog uitwijzen. Wijninga krijgt er een naar gevoel van. ,,Ik denk dat hier het een en ander is misgegaan. Deze vreselijke gebeurtenis kun je niet alleen toeschrijven aan de weergoden. Want in de eerste plaats: welke instructeur laat nou zo’n oefening doorgaan?”

Dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het incident stemt Wijninga tevreden. ,,Van een volwassen iemand kun je verwachten dat hij zelf een zorgvuldige afweging kan maken, maar kun je dit ook van een zestienjarige verwachten? Ik denk het niet.”

Mogelijk strafbaar feit

Volgens Michael Ruperti, strafrechtadvocaat gespecialiseerd in defensiezaken, zou er zelfs sprake kunnen zijn van een strafbaar feit. ,,Als blijkt dat hier sprake is geweest van een inschattingsfout of nalatig optreden, dan kan de instructeur hiervoor vervolgd worden. Dat sluit ik niet uit. Het gaat hier om een ernstig incident met zwaar letsel, dat kan zomaar nog eens eens staartje krijgen.”

De gewonden door de blikseminslag zijn 16, 17 en 18 jaar oud en volgen de VeVa-opleiding op het ROC Zuid-Holland. Daarbij combineren jongeren een mbo-opleiding met praktijkweken bij de marine, landmacht en luchtmacht. Ze zijn daarmee verzekerd van een stage bij een van de krijgsmachtonderdelen en worden voorbereid op een functie bij Defensie.

Onverstandig

De 18-jarige jongen hurkte tegen een boom toen de bliksem insloeg, maar volgens deskundigen is dat juist heel onverstandig. ,,De kans is groot dat de bliksem op een boom inslaat. Die kracht bereikt vervolgens de bodem en dan bevind je je in een levensgevaarlijke situatie. Absoluut niet doen, dus”, aldus Arjan Hoogkamer, deskundige op het gebied van bliksem(beveiliging).