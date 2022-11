Komen een man en vrouw met dezelfde symptomen bij de dokter: de verschillende reactie is schandalig

Amnesty eist onderzoek na belagen auto met waarnemers in Staphorst: ‘Ze zijn bang gemaakt’

In een auto die vanmiddag is belaagd door voorstanders van Zwarte Piet in Staphorst, zaten waarnemers van Amnesty International. Dat meldt Dagmar Oudshoorn, directeur van de organisatie, in radioprogramma Goed Ingelichte Kring. Ze wil dat er een onderzoek komt, zegt ze. ,,Mijn mensen zijn geïntimideerd en bang gemaakt.”

19 november