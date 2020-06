Komende dagen alleen maar wolken, wind en regen

De temperatuur vandaag en morgen ligt tussen de 12 en 14 graden. Dat is erg fris voor deze tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur in juni ligt rond de 19 graden, vertelt Lennert Eijke van Weerplaza. En het gaat eindelijk regenen. ,,Verspreid over het land valt er vandaag hier en daar een bui, de hoeveelheden zullen vandaag nog meevallen. Maar vanaf morgen zien we een groot regengebied vanuit het westen het land naderen dat over het land naar het oosten trekt. Op de ene plaats zal de bui pittiger zijn dan op de andere.’’



In juni kan het zeer warm zijn, maar ook ronduit fris. Het heeft alles te maken met waar de wind vandaan komt. Waait de wind uit het noorden of noordwesten, zoals nu, dan is het koel en vaak ook bewolkt.



Een lagedrukgebied boven de Britse eiland koerst richting de Waddeneilanden. Het zorgt voor harde zuidwestenwind aan de kust. Ook in het weekend brengt het regen, wind en wolken mee. ,,Er is misschien ook kans op onweer. De temperatuur klimt wel iets, naar 15 à 16 graden’’, aldus de weerman. Begin volgende week is het nog steeds wisselvallig, al zal de wind wel wat gaan liggen.