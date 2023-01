Komende nacht code geel in groot deel land vanwege gladheid door hagel en sneeuw

Code geel is vanochtend al van kracht in Friesland. Daar is het plaatselijk glad als gevolg van het bevriezen van natte weggedeelten. Later vandaag geldt code geel in het Waddengebied. Tussen 15.00 uur en 20.00 uur komen daar plaatselijk zware windstoten voor van tot wel 90 kilometer per uur. Deze worden met name verwacht tijdens buien en komen uit zuidwest tot west.