Komende week veel vallende sterren te zien in Nederland

RIVM: 142 gemelde sterfgeval­len en 129 nieuwe ziekenhuis­op­na­mes

14:08 Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 142, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in zijn dagelijkse update. Daarnaast kwamen er 129 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen. Dat is het laagste aantal ziekenhuisopnamen sinds 20 maart.