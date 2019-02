Konijnenfokker gaat keer op keer in de fout: 200 verwaarloosde dieren in beslag genomen

De dierenpolitie heeft vandaag ruim tweehonderd konijnen bij een konijnenfokker in Ede in beslag genomen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om konijnen die als huisdier worden gehouden.

,,We hebben meldingen gekregen dat deze fokker niet goed voor zijn konijnen zorgde’’, zegt de woordvoerder. ,,We hebben de situatie bij hem meerdere keren gecontroleerd en er zijn zelfs dwangsommen uitgedeeld. Maar ook die hebben niet geholpen, want vandaag bleek dus dat hij nog steeds niet goed voor zijn dieren zorgt.’’

Om het welzijn van de dieren zijn ze allemaal in beslag genomen en nagekeken door een dierenarts. Waar de konijnen zijn opgevangen wil de woordvoerder niet zeggen. ,,Maar het is in elk geval op een plek waar ze allemaal terecht kunnen. Ze krijgen daar goede zorg en de dierenarts verleent ze medische zorg.’’

Ruwvoer

Bij verschillende controles van de dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bleek dat ze in vervuilde hokken zaten, in sommige gevallen zelfs zonder water en ruwvoer - wat erg belangrijk is voor de dieren.

De fokker werd ruimschoots in de gelegenheid gesteld de situatie voor zijn konijnen te verbeteren. Toen donderdag bij een herhalingscontrole van de dierenpolitie en de LID weer bleek dat de konijnen onvoldoende verzorgd werden, is besloten de dieren in beslag te nemen. De fokker wordt binnenkort als verdachte gehoord.

Toekomst onduidelijk