‘Koning betaalde niet voor inrichting privékamers Huis ten Bosch’

VIDEO Zorgen over grote drukte tijdens warme Hemelvaart

20:00 De politie heeft tijdens de warme Hemelvaartsdag op verschillende plekken in Nederland in moeten grijpen door een grote toeloop aan dagjesmensen. Wegen en gebieden werden afgesloten en strandgangers teruggestuurd. De autoriteiten voorzien aanscherping als de drukte aan blijft houden. ,,Als dit het beeld is van de zomer, zullen we een zomer krijgen met heel wat beperkingen’’, stelt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad.