Koning Willem-Alexander: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’

In het bijzonder vraagt de koning aandacht voor alle kinderen en hun ouders. ,,Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te zijn. Maar dat gaat snel over. Niet naar school kunnen. Niet naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk.‘’



De koning roept op elkaar goed in de gaten te houden en voor elkaar te zorgen, ook al is dat in de huidige situatie waarin sociale contacten bevriezen en vaste patronen ontbreken, moeilijk. ,,Het gemis daaraan maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn.’’



Tegelijk constateert hij met trots dat Nederlanders ‘een wakend oog’ op anderen houden en doen wat ze kunnen om elkaar te helpen. Hij roept op om online, via de telefoon of per post contact met elkaar te houden. ,,Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wél‘’, aldus de koning. ,,Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt. En Nederland zou Nederland niet zijn als niet overal mensen spontaan in actie zouden komen. Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los. Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig blijven hebben, niet alleen nu, maar zeker ook later als de omstandigheden misschien nog uitdagender worden.‘’