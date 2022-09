Koning zegt werkbezoek aan VS af wegens longontsteking, Máxima gaat wel

‘Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zal niet deelnemen aan het werkbezoek aan Californië en Texas, dat van 6 tot en met 9 september 2022 zal plaatsvinden. Daartoe is besloten op medisch advies’, schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst zojuist. Volgens de dienst kan het maken van vliegreizen het herstel van de koning in de weg zitten. Op beperkte schaal zullen zijn werkzaamheden in Nederland wel doorgaan.

Het zou het eerste intercontinentale staatsbezoek zijn van de koning sinds zijn bezoek aan Indonesië in maart 2020, aan het begin van de coronacrisis. In de tussentijd bezocht Willem-Alexander wel Duitsland, Noorwegen en in juni dit jaar Oostenrijk.

Stevig hoesten

Gisteren was de koning in Ter Apel om bij het azc te kijken en met asielzoekers te praten. Het restant van een longontsteking weerhield Willem-Alexander niet van een bezoek aan het Groningse aanmeldcentrum, dat het nieuws al maanden domineert. Hij moest stevig hoesten en verontschuldigde zich daarvoor tegenover een verpleegkundige van Artsen zonder Grenzen.

In Amerika zou het koninklijke paar naar de wijk Castro in San Francisco gaan waar veel gayclubs en -kroegen zijn gevestigd. Er staat daar een gesprek gepland met inwoners die zich inzetten voor gelijke rechten van lhbti’ers. San Francisco kwam afgelopen zomer in het nieuws als ’s werelds eerste stad die de noodsituatie wegens apenpokken afkondigde. De gezondheidsautoriteiten daar wilden zo snel mogelijk beginnen met vaccineren.

Verder staat de trip vooral in het teken van economische betrekkingen. Nederland is voor Texas de grootste EU-handelspartner, en in Californië zit Silicon Valley met techbedrijven als Meta en Google.

De koning wilde gisteren bijvoorbeeld weten wat de crisis met de COA-medewerkers doet: