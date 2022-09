Koop jij wel eens een fake shirt? Nepmerkhandel steeds meer verweven met zware misdaad

Hoe kan een ambtenaar jarenlang de gemeente als flappentap gebruiken: ‘Ik zat echt niet in een vijfster­ren­ho­tel’

DOETINCHEM - De man die zegt dat zijn werk zijn leven was, tilde zijn werkgever voor 1,9 miljoen euro. Wat bewoog de frauderende ambtenaar die op staande voet door de gemeente Doetinchem is ontslagen? Het is voer voor psychologen. Komende dinsdag doet de rechter uitspraak.

11 september