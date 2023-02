Kooplui laten zakjes ontlasting achter op markt: ‘Als je dit weet, doe je daar niet meer je boodschappen’

Lekkende vuilniszak leidt tot burenruzie, Mr. Frank Visser grijpt in: ‘Ik ging er bijna aan onderdoor’

Liever een goede buur dan een verre vriend, zeggen ze. Nou, daar is in een flat aan de Blaauwweg in Dordrecht allesbehalve sprake van. Sinds een incident met een lekkende vuilniszak kunnen buren Rupert en mevrouw Eekma elkaars bloed wel drinken. Mr. Frank Visser moest er aan te pas komen om tot een oplossing te komen.