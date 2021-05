Koopmans: Goed uitzoeken waarom patiënten in ziekenhuis jonger zijn

Coronavirus LIVE | Rutte blijft thuis van EU-top Portugal, De Jonge wil vaccinatie­be­wijs voor zomer geregeld hebben

4 mei Na de Duitse bondskanselier Angela Merkel reist ook premier Mark Rutte niet af naar de EU-top van vrijdag en zaterdag in Portugal. De stand van de corona-epidemie laat dat niet toe, vinden ze. De beide regeringsleiders bellen zaterdag wel in en nemen zo deel aan de top.Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.