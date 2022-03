Kopschoppers kermis Groesbeek kregen schadevergoeding van justitie

Vier mannen uit Groesbeek trapten in 2013 op de kermis in Groesbeek een man bijna dood. In april 2017 werden ze door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot bijna een jaar cel. Ook moesten ze het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 14.330,70 euro. Volgens de rechtbank mocht het slachtoffer van geluk spreken dat hij het er levend van af had gebracht.