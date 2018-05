Korpschef Akerboom: 'Dalende misdaadcijfers botsen met realiteit'

De misdaadcijfers daalden voor het vijfde jaar op rij. ,,Maar dalende cijfers blijven abstract als mensen daar in het dagelijks leven weinig van merken'', onderstreepte de korpschef. ,,Als mensen in de buurt zich bijvoorbeeld niet veilig voelen en de politie of andere instanties dat gevoel (nog) niet hebben kunnen wegnemen. Daar moeten we als politie oog voor hebben. Want de werkelijkheid van de cijfers heeft weinig betekenis in het dagelijks leven van sommigen.''